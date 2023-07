Der Anteil rein batterieelektrischer Fahrzeuge an der Gesamtproduktion am grössten europäischen Fertigungsstandort der BMW Group steigt so auf voraussichtlich über 40 Prozent im kommenden Jahr.München - Die neue BMW 5er Reihe und damit auch der neue vollelektrische BMW i5 haben Ende letzter Woche im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im BMW Group Werk Dingolfing ihren offiziellen Produktionsstart gefeiert. An dem niederbayerischen Standort, der 2023 50 Jahre BMW Automobilproduktion feiert, lief damit binnen zwei Jahren nach dem BMW iX und BMW i7 bereits das dritte...

