AUSTIN, Texas (IT-Times) - Zum US-Automobilkonzern Tesla hat sich heute die Schweizer Großbank UBS in einer Research-Note geäußert und das Kursziel für die Aktie erhöht, während die Einstufung gesenkt wurde. UBS stuft Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) von "Buy" auf ein "Neutral"-Rating in...

Den vollständigen Artikel lesen ...