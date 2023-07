Erleichterung über Adidas. Die extrem schwache Jahresprognose konnte der Sportartikelhersteller nach dem 2. Quartal nun etwas relativieren. Enttäuschung über Bayer. Das Agrargeschäft schwächelt nachhaltig und führt zu einem Milliardenverlust im 2. Quartal. Deutlicher Umsatzeinbruch bei Rémy Cointreau. Insbesondere in den USA brachen dem Spirituosenhersteller die Erlöse weg.China trumpft am Dienstagmorgen auf. Die Indizes erleben in der morgendlichen Sitzung erhebliche Kursgewinne und lassen unter anderem den Hang Seng Index zeitweise ...

