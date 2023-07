Tesla und Netflix Aktien sind zu Unrecht unter Druck Ich kommentiere die jüngsten Ereignisse und Quartalszahlen von Tesla und Netflix. Tesla vs. Autobauer: Wettlauf um autonome Dominanz - Lidar vs. Bilderkennung Tesla-Chef Elon Musk wartete letzte Woche mit einer Hiobsbotschaft auf: Er müsse noch hohe Investitionen tätigen, um die Vorherrschaft beim autonomen Fahren zu erlangen, denn er möchte diesen Markt dominieren und seine Systeme an die großen Autobauer lizenzieren. Der CEO eines deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...