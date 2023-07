Schlüchtern (ots) -Der Klimawandel ist die wohl größte Herausforderung unserer Zeit. Bien-Zenker Baufamilien leisten mit ihrem klimafreundlichen Fertighaus einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von klimaschädlichen Emissionen und helfen so, kommenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Um diesen Wandel weiter zu unterstützen, stockt Bien-Zenker die staatliche Förderung von klimafreundlichen Häusern auf: Zusätzlich zum Finanzierungsvorteil von mehr als 40.000 Euro bei maximaler Förderung durch das KfW-Programm Klimafreundlicher Neubau (297) für ein QNG-zertifiziertes Bien-Zenker Haus legt Bien-Zenker einen Klima-Bonus von 15.000 Euro drauf. Zusammen reduzieren Baufamilien so ihren Finanzierungsbedarf beim Bau ihres klimafreundlichen Einfamilienhauses im günstigsten Fall um über 50.000 Euro. Alle Informationen sowie eine individuelle Beratung und Planung erhalten Interessenten an dem Wochenende vom 12. und 13. August in allen Bien-Zenker Musterhäusern.Energiekosten sparen und mit Förderung bauen"Steigende Zinsen und Baukosten machen vielen Baufamilien zu schaffen. Da wir aber auch in der aktuellen Situation unsere Verantwortung für kommende Generationen nicht aus den Augen verlieren wollen, haben wir unseren Klimabonus ins Leben gerufen, der hoffentlich dazu führt, den Beitrag von Fertighäusern zum Klimaschutz weiter zu erhöhen", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. Ganz im Sinne des Klimaschutzes profitieren Baufamilien auch langfristig: Sie bauen ihr Haus als Energiesparhaus 40 PLUS mit hocheffizienter Gebäudedämmung, erzeugen mit ihrer Photovoltaikanlage samt Speicher weitgehend ihren eigenen Strom, heizen hocheffizient und umweltschonend mit einer Wärmepumpenheizung und eine intelligente Gebäudeautomation hilft ihnen, weitere Energiesparpotenziale zu nutzen. So profitieren sie neben dem einmaligen Klimabonus von dauerhaft niedrigen Energiekosten und schonen damit Umwelt und Geldbeutel.Jedes Bien-Zenker Haus kann mit QNG-Zertifikat gebaut werden"Uns war es wichtig, den Bonus so zu gestalten, dass er für jedes Bien-Zenker Haus funktioniert", erklärt Sven Keller, Leiter Marketing und Produktentwicklung bei Bien-Zenker. "Wir wollten unbedingt, dass die Baufamilien das Haus bauen können, das perfekt zu ihren Wünschen und Anforderungen passt, und nicht eines, das zufällig ein Aktionshaus ist, aber an ihren Bedürfnissen vorbeigeht. Jedes Bien-Zenker Haus kann mit QNG-Zertifikat gebaut werden."Darüber hinaus sind alle Bien-Zenker Häuser bereits im Standard mit dem Nachhaltigkeitssiegel in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - DGNB e.V. zertifiziert. Das bedeutet, dass sie in über 35 Kategorien in sechs Nachhaltigkeitsdimensionen von ökologischen Kriterien über energetische Faktoren bis hin zu Nutzungsaspekten geprüft und für gut befunden wurden.Weiterführende Links:https://www.bien-zenker.dehttps://go.bien-zenker.de/klimabonusÜber Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5566242