Die Grossbank UBS muss nun für alles geradestehen, was die Credit Suisse in der Vergangenheit verbockt hat.Zürich - Die Grossbank UBS muss nun für alles geradestehen, was die Credit Suisse in der Vergangenheit verbockt hat. Die erneute äusserst scharfe Klatsche durch die Finanzmarktaufsicht im Zusammenhang mit dem Archegos-Skandal zeigt, wie viel bei der neu übernommenen Tochter im Argen liegt. Die UBS hat sich jetzt für die übernommene CS mit Behörden in den USA, Grossbritannien sowie auch in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...