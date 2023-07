Die Siemens-Aktie hat sich von den Tiefs nach dem Abverkauf Ende Juni inzwischen gelöst. Der nachhaltige Ausbruch über den Widerstand bei 150 Euro lässt aber weiter auf sich warten. Am Dienstag hat nun die Deutsche Bahn eine neue Bestellung bei Siemens Mobility bestätigt, der Aktie bringt das zunächst aber keinen Schwung.Die geplanten XXL-S-Bahnen für München kommen von Siemens Mobility. Der Auftrag umfasse 90 neue, bis zu 200 Meter lange Fahrzeuge, sagte ein Bahn-Sprecher am Dienstag in München. ...

