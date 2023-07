Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal hebt der Energiekonzern RWE seine Ziele für das laufende Jahr an. Grundlage seien gut laufende Geschäfte mit Wasser, Biomasse und Gas sowie dem Energiehandel, teilte der Konzern überraschend am Dienstagabend in Essen mit. Die Aktie des DAX-Konzerns zog auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 3,5 Prozent an.Dabei profitierte RWE von kurzfristig eingesetzten Kraftwerken sowie dabei höher zu erzielenden Margen. Zudem entfielen ...

