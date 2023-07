LONDON (dpa-AFX) - The Weir Group PLC (WEIR.L), a Scottish engineering company, on Thursday said its Chief Financial Officer John Heasley decided to quit by end of the year to join Anglo American plc. as Finance Director.



The company said it has initiated the process to appoint a new finance chief.



Weir is scheduled to report its interim results on August 1.



