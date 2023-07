Um den Fachkräftemangel der Photovoltaik-Branche in Mittelfranken entgegenzuwirken, hilft IBC Solar der DGS Solarschule Nürnberg an der HWK für Mittelfranken mit modernen Solarmodulen, Halterungssystemen und Leitungen aus. Das Photovoltaik-Unternehmen IBC Solar stellt PV-Komponenten für Montageschulungen der DGS Solarschule im Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ2) in Nürnberg bereit. Die Schulungen organisiert der Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) in Partnerschaft ...

