Im freundlichen Marktumfeld kann am Donnerstag auch die Aktie von Thyssenkrupp wieder zulegen. Nachdem der MDAX-Titel zuletzt am Widerstand bei 7,50 Euro erneut abgeprallt ist, wird damit nun wieder Anlauf genommen. Dabei gibt es Medienberichte, dass das Interesse an der Stahlsparte des Industriekonzerns abnimmt.Emirates Steel Arkan, ein Staatsunternehmen aus Abu Dhabi, habe sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Prozess zurückgezogen. Unter Berufung auf Insider wird berichtet, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...