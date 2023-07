Am Mittwoch ging es an den Börsen eher unaufgeregt zu. Die Zinserhöhung der Fed um 0,25 Prozentpunkte sorgte zwar für Schlagzeilen, kam aber nicht überraschend. Enttäuscht waren die Marktakteure allenfalls darüber, dass die US-Notenbank sich bezüglich möglicher weiterer Zinsschritte nicht in die Karten blicken ließ. Auch damit dürften aber zumindest die meisten gerechnet haben.Überraschender war da schon die sehr deutliche Gewinnwarnung von Bayer (DE000BAY0017), die tags zuvor für viel Verunsicherung sorgte. Mittlerweile ...

