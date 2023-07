Was für eine kuriose Überschneidung: Mitte April 2023 gab Progress-Werk Oberkirch - kurz: PWO - überraschend bekannt, dass die erst zum Jahresbeginn 2021 zum CFO berufene Cornelia Ballwießer den Automobilzulieferer ihren Vertrag aus privaten Gründen nicht verlängert und künftig eine Tätigkeit im Raum München aufnehmen möchte. Wenig später war klar, wohin es Cornelia Ballwießer zieht: ... The post PWO: Mit viel Power unterwegs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...