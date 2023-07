Nach einer deftigen Gewinnwarnung setzt die Aktie von Evotec zum Rebound an. Denn das Management reagiert mit einem millionenschweren Sparprogramm. In einer Telefonkonferenz mit Analysten zeigte sich Konzern-Chef Werner Lanthaler am Freitag optimistisch und versprach, Evotec werde aus der momentanen Situation "sogar noch stärker" hervorgehen.Das Unternehmen habe das Jahr mit "signifikantem Fortschritt" begonnen, betonte der Manager mit Blick auf mehrere erst in diesem Jahr abgeschlossene große und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...