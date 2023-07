Der Energiekonzern RWE plant den Übergang von Braunkohle zu Wasserstoff an seinem Kraftwerksstandort in Weisweiler. Ein Gaskraftwerk, das mit Wasserstoff betrieben werden kann, soll bis 2030 errichtet werden. Aber der endgültige Investitionsbeschluss hängt von politischen Entscheidungen und der Sicherstellung der Wasserstoff-Netzanbindung ab.Der Energiekonzern RWE will an seinem Kraftwerksstandort Weisweiler bis 2030 ein Gaskraftwerk bauen, das auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Den Auftrag ...

