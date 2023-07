Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht und lässt damit das alte Hoch vom Juni hinter sich. Dieser Anstieg wurde durch die Aussicht auf das mögliche Ende von Zinserhöhungen in der Eurozone und den USA befeuert. Unter den Einzelwerten standen heute besonders BASF und E.on im Fokus.Der DAX hat am Freitag mit etwas Schwung sein altes Rekordhoch von Mitte Juni übertrumpft. Der deutsche Leitindex war im Handelsverlauf bis auf gut 16.490 Punkte geklettert und schloss 0,39 Prozent im Plus bei 16.469,75 ...

