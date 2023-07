Das Passagierdrohnen-Start-up Ehang gewinnt am Freitag deutlich zweistellig. Konkrete News zum Hot-Stock gibt es nicht. Doch Drohnenplayer rücken wieder in den Mittelpunkt.Ritterschlag für die chinesische Mobilitätsfirma Xpeng: Volkswagen steigt mit 700 Millionen bei Xpeng ein. Auf dem ersten Blick wegen des Elektroauto-Know-hows. So sollen gemeinsam E-Autoplattformen entwickelt werden.Doch Xpeng ist nicht nur ein Autohersteller. Über eine Tochter wird eine Passagierdrohne entwickelt, die mehr und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...