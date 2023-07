Der DAX 40 ISIN: DE0008469008hat am Freitag ein neues Allzeithoch markiert. Ob damit eine neue Rallye eingeläutet wird oder ob das ein Fehlausbruch war, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Sicherheit sagen. Zum Handelsende am Freitag auf Xetra notiert der DAX40 bei 16.470 Punkten, setzt sich der bei 15.456 Punkten begonnene Aufwärtstrend fort, lautet das charttechnische Kursziel 17.000 Punkte. Besonders stark waren in Kalenderwoche 30 die Wochengewinne ...

