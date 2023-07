Der Stromversorger hat im ersten Halbjahr 2023 unter dem Strich deutlich weniger verdient. Operativ lief es hingegen gut.Laufenburg - Der Stromversorger Energiedienst hat im ersten Halbjahr 2023 unter dem Strich deutlich weniger verdient. Operativ lief es hingegen gut. Das deutsch-schweizerische Unternehmen hat mehr Strom zu höheren Preisen verkauft. Der Betriebsertrag nahm im ersten Semester 2023 um rund 30 Prozent auf 973 Millionen Euro zu, wie das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Montag...

