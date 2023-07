Das Instrument EZO AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2023

The instrument EZO AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.07.2023 and ex capital adjustment on 01.08.2023



Das Instrument 99B SE0001384850 QUIAPEG PHARMAC.H.SK-1,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2023

The instrument 99B SE0001384850 QUIAPEG PHARMAC.H.SK-1,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.07.2023 and ex capital adjustment on 01.08.2023



Das Instrument 73M0 US58406B1035 MEDAVAIL HOLDINGS DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.07.2023 und ex Kapitalmassnahme am 01.08.2023

The instrument 73M0 US58406B1035 MEDAVAIL HOLDINGS DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.07.2023 and ex capital adjustment on 01.08.2023

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken