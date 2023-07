Heute im gabb: Um 10:57 liegt der ATX TR mit +1.13 Prozent im Plus bei 7189 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 8.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +2.74% auf 48.8 Euro, dahinter VIG mit +1.67% auf 24.3 Euro und RBI mit +1.61% auf 14.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16496 (+0.21%, Ultimo 2022: 13923, 18.48% ytd). - In den News: Erste Group, Strabag, Porr, Post, Erste AM, Research zu Kontron, RBI, ams Osram- Nachlese: Zertifikate-Voten und Duathlon-Weltmeisterin Sandrina Illes- 16. Aktienturnier: CA Immo gewinnt das 16. Aktienturnier, hat nun ebenfalls Chancen- Unser Robot sagt: Kapsch, Warimpex, Palfinger und weitere Aktien auffällig; Franz Jurkowitsch führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 31.7.: CA Immo- Österreich-Depots: Andritz deutlcih ...

Den vollständigen Artikel lesen ...