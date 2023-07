DJ BASF und Huntsman trennen MDI-Produktion in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF und sein US-Partner Huntsman trennen ihre gemeinsame MDI-Produktion in China. In dem Joint Venture Shanghai Lianheng Isocyanate Co., Ltd. (SLIC) betreiben die Konzerne zusammen mit chinesischen Partnern zwei MDI-Anlagen im Caojing im Großraum Schanghai. Künftig werde Huntsman zusammen mit Shanghai Chlor-Alkali Chemical eine der Anlagen übernehmen, und BASF zusammen mit der Konzerngesellschaft Shanghai Hua Yi und Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical die andere, teilen die Konzerne mit. MDI ist ein wichtiger Vorläufer bei der Herstellung von Polyurethanen - vielseitigen Polymeren, die in der Automobil- und Bauindustrie, in Geräten wie Kühlschränken und in Schuhen verwendet werden.

"Das Joint Venture SLIC war eine wichtige Partnerschaft, um MDI-Produktion in China als einer der Pioniere im Shanghai Chemical Park zu etablieren", sagt Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF, laut der Mitteilung. Dank der neuen Organisationsstruktur könne der Konzern mit seinen Partnern seine MDI-Aktivitäten in Schanghai weiterentwickeln und die Nachfrage seiner Kunden in der Region noch effektiver bedienen.

Huntsman wird der Mitteilung zufolge zusammen mit Shanghai Chlor-Alkali Chemical die ursprüngliche MDI-Anlage, die 2006 mit der kommerziellen Produktion begann, sowie eine 2018 hinzugefügte Chlorwasserstoff-Recyclinganlage zur Herstellung von Chlor, einem Vorläufer von MDI, betreiben. BASF wird die 2018 hinzugekommene MDI-Anlage einschließlich der Produktionsanlagen für die Vorprodukte Anilin und Nitrobenzol betreiben. Alle Mitarbeiter des Joint Ventures werden in die jeweiligen Organisationen übernommen.

Die neue Betriebsstruktur wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 in Kraft treten.

