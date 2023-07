Für 475 Millionen US-Dollar übernimmt Glencore den Anteil der Pan American Silver Corp in der Höhe von gut 56 Prozent.Zug - Der Bergbaukonzern Glencore sichert sich die volle Kontrolle über die Kupfer- und Goldmine Mara in Argentinien. Für 475 Millionen US-Dollar übernimmt Glencore den Anteil der Pan American Silver Corp in der Höhe von gut 56 Prozent. Glencore wird damit zum alleinigen Besitzer des Mara-Projekts, wie der Konzern am Montag mitteilte. Zuvor hatte Glencore im Oktober 2022 durch den Kauf eines knapp...

