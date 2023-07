The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.07.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2023

ISIN Name

AU000000ABP9 ABACUS PROPERTY GRP UTS

AU000000SO44 SALT LAKE POTASH LTD

CA28103Q1090 EDISON LITHIUM CORP.

FR0000052516 VILMORIN+CIE.INH.EO 15,25

NL0015000N74 SONO GROUP NV EO -,06

SE0001384850 QUIAPEG PHARMAC.H.SK-1,20

US58406B1035 MEDAVAIL HOLDINGS DL-,001

