ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Analyst Dominic Lunn hob in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem seine 2023er Schätzungen für das Arzneimittel Beyfortus zur Vorbeugung schwerer RSV-bedingter Erkrankungen der unteren Atemwege bei Säuglingen und Kleinkindern an. Dieses Mittel, Altuviiio und das Diabetesmedikament Tzield sollten das Wachstum auch über das Blockbuster-Mittel Dupixent hinaus stärken, schrieb er./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 19:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

