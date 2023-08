DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace unterzeichnete mehrjährigen Liefervertrag mit Kawasaki Heavy Industries und Fuji Industries

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta/01.08.2023/08:00) - Universal Alloy Corporation US (UAC US), eine Division der Montana Aerospace AG, hat auf der renommierten Luftfahrtmesse Paris Airshow einen wichtigen Meilenstein erreicht. Es wurde ein mehrjähriger Liefervertrag mit der japanischen Kawasaki Heavy Industry (KHI), einem Tier-1-Zulieferer unter anderem von Boeing, und dem auf Luftfahrtindustrie spezialisierten japanischen Handelshaus Fuji Industries unterzeichnet.

Damit wird die langjährige Geschäftsbeziehung zwischen UAC, KHI und Fuji weiter ausgebaut und gestärkt, wie Michael Colt, CEO von UAC US, betont: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Kawasaki Heavy Industries und Fuji Industries. Dieser Vertrag unterstreicht die Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen und ist ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und die Kompetenz unserer Teams."

Im Rahmen des Vertrags wird die Universal Alloy Corporation US in ihrem Werk in Canton, USA, Rumpf-Kiel-Verbindungen sowie Leitwerksverbindungen für die Großraumflugzeuge Boeing 777 und Boeing 787 Dreamliner herstellen.

Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, erklärt: "In den letzten Jahren haben wir in den U.S.A, Europa und Asien massive Investitionen getätigt, um unsere Fähigkeiten und Kapazitäten im Extrusionsgeschäft zu erweitern. Wir befinden uns derzeit in der Hochlaufphase unserer neuen Pressen und Extrusionsanlagen in Europa" und fügt hinzu: "Das Universal Alloy Corporation-Werk in Canton verfügt über die größte Extrusionspresse in Nordamerika, in der wir Luftfahrtkomponenten mit einer Länge von mehr als 30 Metern herstellen können."

Mit ihren Aerostructures-Divisionen UAC und ASCO hat sich Montana Aerospace AG als führender Anbieter von Komplettlösungen für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie etabliert. An insgesamt 12 Produktionsstandorten in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Vietnam stellen 4.700 Mitarbeiter kritische stranggepresste Profile, komplexe Baugruppen, Hochauftriebssysteme und Kabineninnenausstattungen her. Neben Aluminium verarbeiten sie auch Titan und Spezialstähle.

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 6.700 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 22 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

(Ende)

Aussender: Montana Aerospace AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com

ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)