Sowohl die Aktie von BMW als auch die Anteilsscheine von Mercedes geraten im Handel am Dienstag so kräftig unter Druck wie seit Langem nicht mehr. Doch was steckt hinter dem deutlichen Abverkauf? Mehr als fünf Prozent büßen heute die Stämme von BMW ein und mehr als zwei Prozent die Aktien von Mercedes-Benz. Die Ursache dafür sind die von BMW gemeldeten Quartalszahlen, die nichts Gutes für die Aussichten der beiden Autobauer bereithalten. BMW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...