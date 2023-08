DJ S&P stuft BASF auf "A-" von "A" ab; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P hat den Daumen über die Bonitätseinstufung von BASF gesenkt. Die Agentur senkte das Rating des Chemiekonzerns auf "A-" von A". Der Ausblick ist stabil.

Die nachlassende globale Nachfrage drücke auf die Volumina und Margen von BASF, insbesondere in den Upstream-Geschäften, schreibt S&P zur Begründung. Die Analysten gehen davon aus, dass sich die Verschuldung des DAX-Konzerns 2023 erhöhen wird und auch im kommenden Jahr wegen Investitionen hoch bleiben wird. BASF habe außerdem mit hohen Energiepreisen, niedrigeren Wachstumsaussichten sowie steigenden CO2-Kosten in Europa zu kämpfen. Das habe zu einem Wettbewerbsnachteil für die Produktion in Europa gesorgt.

Der stabile Ausblick sei der Erwartung geschuldet, dass sich die Marktbedingungen stabilisieren und der Konzern seine Kosten weiter reduziert und Mittel freisetzt.

