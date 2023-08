Die Lufthansa legte am Morgen einen sehr starken Ausblick für das laufende Geschäftsjahr vor. Nach einem erfolgreichen 1. Halbjahr wird eine Fortsetzung des positiven Trends im 2. Halbjahr erwartet. Die Aktien von PayPal erlebten am Mittwochabend dagegen starke Verluste. Die Finanzplattform meldete, dass die Kreditqualität nachlässt und höhere Rückstellungen vorgenommen wurden. Qualcomm lieferte einen schwachen Ausblick. Die Konsumnachfrage bleibt schwach und die Sanktionen gegen China beginnen das Geschäft zu belasten.Der Handel in Asien ...

