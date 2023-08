Der Energie-Multi Shell bietet ab sofort Wasserstoff-Lkw im Abo an. Mit dem neuen Pay-Per-Use-Angebot soll den Kunden aus der schweren Mobilität eine "erschwingliche Möglichkeit" geboten werden, um Wasserstoff-Lastwagen für ihre Zwecke zu testen. Dabei geht es um ein Modell, an dessen Entwicklung Shell selbst beteiligt war. Wie Shell zunächst über LinkedIn und später per kurzer Pressemitteilung angekündigt ...

