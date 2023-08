Infineon investiert zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro in die Produktion von SiC-Halbleitern in Malaysia durch einen deutlichen Ausbau seiner Fabrik in Kulim. Das Infineon-Werk in Kulim soll dadurch zur "weltweit größten 200-Millimeter-SiC Power Fab" werden. Der geplante Ausbau werde durch Kundenzusagen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro in den Bereichen Automobil und Industrie sowie durch ...

