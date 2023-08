In Niedersachsen werden 500 Dächer im Land mit PV-Anlagen bestückt. Eine entsprechende Ausschreibung ging an Enercity. Regionalversorger Enercity hat die erste öffentliche Ausschreibung eines Landes für PV-Dächer in Niedersachsen gewonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit dem Land einen Vertrag über Dachflächen von rund 500 landeseigenen Gebäuden im Nordwesten von Niedersachsen abgeschlossen. Auf diesen Flächen sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Auf großen Dachflächen führt die Photovoltaik ...

