... seit dem Börsenstart vor drei Jahren. Die Nachbesserungen für die Gamesa-Triebwerke benötigen längere Zeit und kosten mehr.Die bisherigen Rückstellungen wurden mit etwa 1 Mrd. € genannt. Analysten vermuten 1,7 bis 1,9 Mrd. €, worauf der Kurs durchsackte, siehe Chart. Stillhalten oder zugreifen? 12,3 Mrd. € Marktwert für einen geschätzten Jahresumsatz um 33/34 Mrd. € bei einem Auftragsbestand von knapp 40 Mrd. € sind eine preiswerte Größe. Die langfristige Einschätzung halten wir deshalb aufrecht. Ein Restrisiko bis 10 % ist für den Kurs denkbar. Wir kalkulieren mit einem Auffanglimit in der Bandbreite 13/14 € für die kommenden vier Wochen. Denn: Das langfristige Ziel der Noch-SIEMENS-Tochter bleibt mit 33,20 € bestehen.Allerdings: SIEMENS wird seine gesamte Beteiligung schrittweise reduzieren und gegen Null fahren.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse.