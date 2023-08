COMMERZBANK: Die Geschäftsbank verzeichnete im Frühjahr aufgrund gestiegener Zinsen im Euroraum einen kräftigen Gewinnanstieg. Der Finanzkonzern mit Sitz in Frankfurt erzielte im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 565 Millionen Euro, was einem Plus von 20,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen um 8,7 % auf ...

