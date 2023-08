Der VIG-Tochter Wiener Städtischen kosten die Juli-Unwetter rund 30 Mio. Euro. "Das volle Schadensausmaß wird sich jedoch erst nach den Aufräumarbeiten zeigen. Heftige Unwetter im Sommer sind nicht untypisch, die Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts zeigt jedoch, dass die Intensität und die Häufigkeit von Naturkatastrophen grundsätzlich zunehmen", sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler. In Kärnten, das in den vergangenen Wochen fast täglich von Gewittern betroffen war, rechnet die Wiener Städtische allein im Juli mit einem Schadensvolumen von rund 10 Mio. Euro. In der Steiermark werden sich die Schäden auf 5 Mio. Euro summieren, in Oberösterreich werden sich die Schadenszahlungen auf 4 Mio ....

