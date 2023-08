In einem ganz schwachen Börsenumfeld hat sich unser Trading-Tipp gut geschlagen. Die Aktie hat sich in dieser Woche wieder ganz nah an die 200-Tage-Linie herangekämpft und steht kurz vor einem frischen Kaufsignal. Gelingt der Anstieg über die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 1,74 USD liegt, können wir uns durchaus Kurse bis weit über 2,00 USD vorstellen. Wir erhöhen unser Kursziel und legen die Absicherung in die Gewinnzone.Diesen Trading-Tipp hatten ...

