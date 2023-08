München (ots) -Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - Der 1. SpieltagDer SSV Ulm sichert sich im Drittliga-Debüt einen Punkt beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. "Das war alles in Allem für uns ein echt guter Start", freute sich Ulm-Trainer Thomas Wörle, der auch die Gäste lobte: "Wir haben am Anfang gemerkt, dass das hier 3. Liga ist. Saarbrücken hat eine Wucht auf den Platz bekommen, aber auch gut und locker kombiniert." Kapitän Johannes Reichert kam nach der Rückkehr in den Profifußball gar nicht mehr aus dem Strahlen raus: "Weltklasse... Wir sind auf jeden Fall angekommen in der Liga, würde ich sagen." FCS-Trainer Rüdiger Ziehl konnte aufgrund der eigenen Unterzahl mit dem Punkt leben, hätte aber "gerne ein bisschen mehr mitgenommen". Bereits gestern konnte sich der 1. FC Köln bei seiner Saisoneröffnung mit 2:0 gegen den FC Nantes durchsetzen. Neuzugang und Torschütze Luca Waldschmidt strahlte: "Es war definitiv etwas Besonderes, hier im Stadion zu spielen." In der kommenden Saison möchte er "ein paar Plätze nach oben klettern".Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die 3. Liga startet nach der DFB-Pokal-Pause in 2 Wochen wieder Freitags mit dem Spiel SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken 1:1Für den SSV Ulm gab es nach nicht mal 2 Minuten schon die kalte Dusche beim 1. Drittligaspiel in der Vereinsgeschichte. Danach rappelte sich der Neuling allerdings auf und konnte den 1. Punkt einsammeln. Für Diskussionen sorgte die Rote Karte wegen einer Grätsche von hinten gegen Saarbrückens Luca Kerber.Schiedsrichtiger Nicolas Winter erklärte seine Entscheidung im Anschluss: "Der Ball ist in diesem Fall kein Spielobjekt. Er grätscht von hinten. Der Ball ist aber vor dem Ulmer Spieler. Kerber hat keine Chancen, den Ball zu spielen und deshalb ist es für mich ein klassischer Fall von übermäßiger Härte und eine rote Karte."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2VFdFFBam1FOTBWL094b2dyME1PekFhTWdOZlBxY0ljRG1uamVvcndXdz0=Ulms Trainer Thomas Wörle: "Wir haben am Anfang gemerkt, dass das hier 3. Liga ist. Saarbrücken hat eine Wucht auf den Platz bekommen, aber auch gut und locker kombiniert. Trotzdem haben wir uns nach dem Gegentreffer schnell geschüttelt und gefangen... In der 2. Halbzeit hat Saarbrücken mehr vom Spiel gehabt, aber wir konnten gut verteidigen... Das war alles in Allem für uns ein echt guter Start. Mit dem Unentschieden können wir gut leben."Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Wir hatten einen super Start ins Spiel mit der Führung... Danach hat man gemerkt, dass Ulm eine eingespielte Mannschaft hat und dass sie willig sind. Die Elfmetersituation ist dann unglücklich gegen uns. In der 2. Halbzeit waren wir schon über weite Teile bestimmend. Hatten aber nicht die zwingenden Torchancen. Nach der roten Karte ging es dann darum, dass 1:1 über die Runden zu bringen... Insgesamt hätte ich doch gerne ein bisschen mehr mitgenommen."Das gesamte Interview mit beiden Trainern: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1h4SG5vVzV3eWhWRzNZSnJKdlJmZlFNeThWMnQ4akx6UzE5NVZiSWRXTT0=Ulms Kapitän Johannes Reichert zur Rückkehr in den Profifußball: "Weltklasse. Wir haben uns so darauf gefreut... Nach 22 langen Jahren zurück im Profifußball. Was wir da heute abgeliefert haben, das konnte sich sehen lassen. Am Ende wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber wir sind zufrieden und glücklich. Wir nehmen einen Punkt mit gegen einen starken Gegner... Wir sind auf jeden Fall angekommen in der Liga, würde ich sagen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlNjSnNrbUE3bDdQSmMrY2t4MWU0UE9CWWpsaEp1M2FsOWdwcHVpVDl1QT0=Saarbrückens Richard Neudecker: "Wir haben uns einiges vorgenommen... Wenn man so ins Spiel kommt mit dem frühen Tor, dann sind das schon verlorene 2 Punkte. Klar, alles in allem haben die das in Überzahl in der 2. Halbzeit schon gut gemacht. Trotzdem ist es am Ende für uns verloren, weil wir uns mehr vorgenommen haben... Ich dachte, dass wir so geil reinkommen und es unser Spiel wird. Ulm war am Anfang noch etwas zitterig und dann haben wir es aus der Hand gegeben."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UVg3WGk5RHBpODBUWm9OZ2lERjJQTGtNZ0Y0ZGtBL2RsUTUybzFzRTEyTT0=Saarbrückens Sportdirekt Jürgen Luginger über das diesjährige Aufstiegsrennen: "Dresden ist mit einer der Topfavoriten auf den Aufstieg. Aber es gibt wieder 7, 8 Mannschaften, die das Potenzial haben vorne zu landen... Saarbrücken gehört da auf jeden Fall auch dazu. Wir wollen wieder oben mit dabei sein und das schaffen, was wir letztes Jahr nicht gepackt haben."Die Aussage im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjlOMHc1K2tzSXBVbTJqUG51RkFRRThjWUlvcEJseVBxNnlrNmtaVGltWT0=Testspiel: 1. FC Köln - FC Nantes 2:0Der 1. FC Köln hat sein Testspiel bei der Saisoneröffnung im RheinEnergieStadion gegen den achtfachen französischen Meister FC Nantes dank der Tore von Luca Waldschmidt und Sargis Adamyan gewonnen.Neuzugang und Torschütze Luca Waldschmidt: "Es war definitiv etwas Besonderes, hier im Stadion zu spielen. Das war sehr, sehr schön hier." Über seinen neuen Verein: "Ich fühle mich wohl. Es war einfach, in die Mannschaft reinzukommen... Durch so eine Vorbereitung hängt man viel aufeinander, verbringt viel Zeit zusammen. Von daher ging die Integration recht schnell." Was in der Saison für den 1. FC Köln drin ist: "Im Fußball ist alles möglich. Wichtig ist, dass wir als Team zusammenarbeiten... Wenn wir die engen Spiele auf unsere Seite reißen, dann können wir ein paar Plätze nach oben klettern. Im Vergleich zur letzten Saison."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RGRpSFMvbE9iVjM3UDZrdTdvRnlOeHUxczlLdDgzcUJBZ2g4V04rcm1iYz0=Der neue Kapitän Florian Kainz über sein neues Amt: "Das ist natürlich eine große Ehre und eine große Verantwortung. Ich freue mich auf die Aufgabe und glaube, dass ich dafür bereit bin."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0VocEZ5UXJlV0J6VTlQMmFRVk5ZMHFEdVNNMU5lc1FGRm9DZ0VXdFR5VT0=Experte und Weltmeister Pierre Littbarski stand im Vorlauf Thomas Wagner Rede und Antwort. 1983 holte er mit Köln den DFB-Pokal und damit auch den bisher letzten Titel der Vereinsgeschichte. Ein Erfolg, der sich laut ihm bald wiederholen soll: "Mit dieser Zuschauerunterstützung, da hätten wir damals alles abgerissen. Das wünsche ich auch dem FC für die neue Saison. Die sind hier immer bei 100-Prozent und wenn die auf dem Rasen auch 100-Prozent bringen, dann kommt auch der nächste Titel."Der gesamte Vorlauf mit Pierre Littbarski und FC-Trainer Steffen Baumgart im Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Yjl4M21xN2NLN1ZkSlk4bTltOTEyNWI3ZHViaXVpNUhCUWZpZTRLZlhpaz0=Deutsche Telekom und FC verlängern ihre PartnerschaftDie Deutsche Telekom verlängert ihre Partnerschaft mit dem 1. FC Köln bis ins Jahr 2028. Die Telekom ist seit der Saison 2021/22 exklusiver Telekommunikations- und Technologiepartner des 1. FC Köln, seit 1. Juli 2023 ist das Unternehmen zudem Hauptpartner der FC-Frauen. Die Partner möchten die Digitalisierung im Fußballsport weiter vorantreiben. Neben Infrastrukturthemen sollen zudem innovative Formate und Inhalte entwickelt und gemeinsam umgesetzt werden.FC-Geschäftsführer Markus Rejek freut sich sehr über die Vertragsverlängerung: "Die Partnerschaft mit der Telekom ist der Motor beim Ausbau unserer technischen Infrastruktur sowie bei der Umsetzung nachhaltiger und digitaler Lösungen in allen Bereichen des Vereins. Mit den beim Telekom Cup präsentierten Innovationen haben wir neue technische Möglichkeiten in den Bereichen Stadionerlebnis, TV-Übertragung und mobile Teilhabe getestet, mit denen wir fast 100 Millionen Menschen in den sozialen Medien begeistert haben. Diesen Weg möchten gemeinsam mit der Telekom weitergehen."Klaus Werner, Geschäftsführer Finanzen, Telekom Deutschland erklärt: "Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit dem 1. FC Köln bis 2028 verlängern und zudem unser Engagement auf die FC-Frauen ausweiten. In unserer Technologiepartnerschaft stehen die Themen Digitalisierung und Innovation weiter im Fokus. Erste Erfolge haben wir beim sehr erfolgreichen Innovation Game und auch in einigen IT-Projekten für den 1. FC Köln verzeichnen können. Wir freuen uns, den erfolgreichen Weg des Vereins mit unserer Partnerschaft unterstützen zu können."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 1.SpieltagAb 16.15 Uhr: SC Freiburg II - MSV DuisburgAb 19.15 Uhr: Erzgebirge Aue - FC IngolstadtDer 2.SpieltagFreitag, 18.08.2023Ab 18.30 Uhr: SV Sandhausen - Dynamo DresdenSamstag, 19.08.2023Ab 13.30 Uhr: Die SamstagskonferenzAb 13.45 Uhr: MSV Duisburg - TSV 1860 München, Arminia Bielefeld - Preußen Münster, SpVgg Unterhaching - SSV Ulm, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, FC Ingolstadt - Hallescher FCAb 16.00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - VfB LübeckSonntag, 20.08.2023Ab 13.15 Uhr: Borussia Dortmund II - SC Freiburg IIAb 16.15 Uhr: SC Verl - SSV Jahn RegensburgAb 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue