Der 5G-Roaming-Deal zwischen 1&1 und Vodafone sorgt an der Börse für heftige Kursturbulenzen. Neben den beiden Gewinnern kristallisiert sich auch ein großer Verlierer heraus.Anzeige:Der Gründer und aktueller Chef des Telekommunikations- und Internetdienstleisters United Internet (DE0005089031), in Deutschland bekannter unter dem Namen 1&1, landete in der letzten Woche mit viel Verhandlungsgeschickt den lang ersehnten Coup und räumt damit die größte Schwäche des Unternehmens aus dem Weg. Bereits zu Beginn des Jahres konnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...