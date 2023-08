Nach Darstellung von SMC-Research hat Securize die Wachstumsprognose für die wichtigste Tochter RNT zurücknehmen müssen, stattdessen wird der Umsatz 2023 voraussichtlich spürbar schrumpfen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber gute Chancen für eine Trendwende in 2024 und stuft die Aktie weiter als spekulativen Kauf ein.

Die neue Securize-Tochter RNT werde ihr Wachstumsziel laut SMC-Research im laufenden Jahr verfehlen, stattdessen werde der Umsatz voraussichtlich spürbar zurückgehen. Ursächlich dafür sei die Investitionszurückhaltung der Kunden aus den Sektoren Einzelhandel und Cloud Service Providing, weshalb der Auftragseingang die Erwartungen zuletzt deutlich verfehlt habe. Da sich zugleich im margenstarken Geschäft mit Lösungen Wachstum abzeichne, sei es möglich, dass sich die negativen Auswirkungen auf das Ergebnis in Grenzen halten werden. Nach einem Überschuss von 1,1 Mio. Euro in 2022 sei mit dem Prognose-Update für die aktuelle Periode ein Nettogewinn von 0,3 bis 1,0 Mio. Euro für RNT in Aussicht gestellt worden.

Die bremsenden Effekte werden laut den Analysten allerdings als temporär eingestuft, schon 2024 sollen die Erlöse wieder über dem Niveau aus 2022 liegen. Zahlreiche Wachstumsinitiativen stützen diese Annahme, u.a. nehme aktuell die Vermarktung für zwei potenzialträchtige neue Produkte Fahrt auf.

Die Analysten stufen die aktuelle Periode ebenfalls als ein Konsolidierungsjahr nach mehreren Jahren mit deutlichem Wachstum ein. Für 2024 erwarten sie eine Rückkehr auf den Expansionspfad und zweistellige Zuwächse. Im Vergleich zu ihrer bisherigen Taxe fallen ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen aber insgesamt niedriger aus, womit sich auch das Kursziel von bislang 2,40 Euro auf 1,90 Euro reduziert habe. Damit biete der Titel aber immer noch in etwa ein spekulatives Verdoppelungspotenzial, was weiterhin das Urteil "Speculative Buy" rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.08.2023 um 8:35 Uhr)

