Der Rohstoffhandels- und Bergbaukonzern hat im ersten Halbjahr 2023 nach dem massiv hohen Gewinn im Vorjahr weniger verdient.Baar - Der Rohstoffhandels- und Bergbaukonzern Glencore hat im ersten Halbjahr 2023 nach dem massiv hohen Gewinn im Vorjahr weniger verdient. Bereits Anfang des Jahres deutete der Konzern an, dass sich die Inflation in höheren Kosten niederschlagen wird. Der Glencore-Umsatz von Januar bis Juni lag bei 107,4 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert einem Minus von 20 Prozent entspricht...

