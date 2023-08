Der Chip- und Grafikkartenhersteller Nvidia setzt weiter voll auf den Boom im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Am Dienstag kündigte CEO Jensen Huang ein neues Chip-Design an, das speziell auf KI-Anwendungen ausgerichtet ist. Im schwachen Gesamtmarkt reicht dieses jedoch nicht aus, die Nvidia-Aktie notiert im Minus.Auf dem Branchentreffen SIGGRAPH, das aktuell in Los Angeles stattfindet, stellte Huang die neueste Generation des DGX GH200 Grace Hopper Superchip vor. Der neue Chip verfügt über ...

