EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Slijmfilm 4 und MAVKA - Deutlich sechsstellige Besucherzahlen für die Splendid-Kinofilme



09.08.2023 / 10:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Slijmfilm 4 und MAVKA - Deutlich sechsstellige Besucherzahlen für die Splendid-Kinofilme (Köln, 9. August 2023) - Kinounterhaltung aus dem Hause Splendid erfreut sich bester Nachfrage: Sowohl das Kino-Erfolgsfranchise "De Oneindige Slijmfilm" (aka Slijmfilm 4) als auch der ukrainische Animationsfilm "MAVKA - Hüterin des Waldes" haben beide bisher deutlich sechsstellige Besucherzahlen in ihren jeweiligen Territorien (Deutschland, Österreich, Benelux) erlangt. Während "MAVKA - Hüterin des Waldes" rund 180.000 Kinozuschauer in der ukrainischen und deutschen Version erreichte und demnächst bereits im Home Entertainment verfügbar ist (ab 15. September 2023), hat "De Oneindige Slijmfilm" (Kinostart war Anfang Juli 2023), der vierte Teil der erfolgreichen Abenteuerfilmreihe für kleine und große Zuschauer in den Niederlanden und Belgien, mit dem Überschreiten der 100.000 Besucher-Marke in der vergangenen Woche den "Gouden Film Award" erhalten. Mit diesem Preis zeichnet das Nederlands Film Festival (u.a. mit Unterstützung des Nederlands Fonds voor de Film) besonders erfolgreiche Filme aus. Für die kommenden Monate plant Splendid weitere Kinoveröffentlichungen, darunter den zweiten Teil der britischen Komödie "Fisherman's Friends" (Kinostart: 24. August 2023) sowie die Action-Komödie "Freelance" mit Wrestling-Star John Cena (Kinostart: 5. Oktober 2023) in Deutschland und Österreich. In den Niederlanden ist u.a. die Realfilmversion des bekannten niederländischen Kinderbuches von Carry Slee - "Juf Braaksel en de Magische Ring" - geplant (Kinostart: Dezember 2023). Über Splendid: Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com



09.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com