voestalpine hat heute Zahlen für das 1. Gechäftsquartal vorgelegt. Analysten zeigen sich in einer ersten Reaktion insgesamt wenig überrascht. Seitens der Raiffeisen-Experten heißt es in einer Kurzmitteilung: "Unsere, sowie die Konsensschätzungen wurden voll erfüllt. Positiv stach das Segment Metal Engineering hervor, welches das EBITDA um 50 % auf EUR 182 Mio. steigern konnte. Die wesentlichen Treiber waren eine starke Nachfrage und höhere Preise in der Öl- und Gasindustrie sowie im Eisenbahnsektor. Alle anderen Divisionen verzeichneten rückläufige Ergebnisse, hauptsächlich aufgrund deutlich geringerer Absatzpreise im Vergleich zu Q1 22/23. So ging im Stahlbereich trotz leichtem Anstieg der ausgelieferten Mengen das EBITDA von EUR ...

