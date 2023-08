Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99)verliert heute -3,41% auf 10,75 €, nachdem das Unternehmen am Mittwochmorgen seine Quartalszahlen gemeldet hat. Das sind die Ergebnisse und so geht es für den DAX-Konzern jetzt weiter. E.ON vorgestellt E.ON ist einer von Europas größten Energieversorgern. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen. Der Konzern ist in mehreren europäischen Ländern tätig, der Hauptsitz befindet sich in Essen ...

