Die Anspannung vor den morgen und übermorgen veröffentlichten Inflationsdaten drücken die US-Märkte ins Minus. Sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq 100 beenden den Mittwoch mit Verlusten. Unter den Tech-Werten waren es vor allem die Highflyer Tesla und Nvidia, die zu den größten Verlierern zählten.Nach einem Tag mit über 300 Punkten Kursschwankung, an dem es am späten Nachmittag noch so aussah, als könnte sich der US-Leitindex noch ins Plus retten, stehen wieder rote Vorzeichen. Am Ende verlor ...

