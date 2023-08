Diese Nachricheten dürften den Kurs von Siemens heute deutlich belasten. Doch was sollten Anleger jetzt mit der Aktie machen? Ist es Zeit zu verkaufen oder möglichweise auch eine gute Gelegenheit in fallende Kurse hinein zu investieren? Genauso wie viele andere Deutsche Qualitätsunternehmen legte auch der Industriekonzern Siemens am Donnerstag seine Quartalszahlen vor. Letztere fielen aber keineswegs so positiv aus wie bei der Deutschen Telekom (mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...