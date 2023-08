Am Donnerstag könnte der DAX wieder einen Angriff auf die Marke von 16.000 Punkten wagen. Außerdem stehen die Aktien von Henkel und RWE im Fokus Negative Vorgaben von den Überseebörsen haben die Dax-Anleger am Donnerstag nicht von Käufen abgehalten. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten auf Xetra 0,62 Prozent auf 15 950,54 Punkte.Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,75 Prozent auf 28 237,35 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex ...

