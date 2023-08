EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

JadeHawk Capital S.à r.l. schließt das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr ab: deutliche Steigerung des Jahresüberschusses um 193 % auf 4,4 Mio. Euro



Howald (Luxemburg), 10.08.2023 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, blickt auf das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr (Stichtag: 28. Februar 2023) zurück. Mit 4,4 Mio. Euro erzielte das Unternehmen einen neuen Rekordwert beim Jahresüberschuss, der damit 193 % über dem Vorjahreswert von 1,5 Mio. Euro lag. JadeHawk Capital erwirtschaftet seit der Gründung im Jahr 2018 durchgehend Gewinne, die stets thesauriert werden, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Zum Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2022/2023 trugen vor allem mehrere erfolgreiche Abverkäufe bei, die zu Verkaufserlösen in Höhe von 15,6 Mio. Euro führten. Davon stammen 54 % aus dem Weiterverkauf von Fondsanteilen und 46 % aus dem Verkauf von Fondsobjekten sowie anschließenden Ausschüttungen. Mit 2,0 Mio. Euro leisteten zudem auch die laufenden Ausschüttungen aus Mieteinnahmen einen positiven Beitrag. Zum Bilanzstichtag 28. Februar 2023 lag die Bilanzsumme bei 25,6 Mio. Euro (28. Februar 2022: 25,4 Mio. Euro). Infolge des deutlich gestiegenen Jahresüberschusses nahm die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 49,6 % zum 28. Februar 2022 auf 55,3 % zum 28. Februar 2023 zu. Die Verbindlichkeiten wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr um 25 % von 17,1 Mio. Euro auf 12,8 Mio. Euro reduziert. Die Geschäftsentwicklung 2023/2024 wird maßgeblich von den Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt. Dazu gehören vor allem das weiterhin volatile Zinsumfeld auf deutlich höherem Niveau, gesunkene Immobilienwerte und die anhaltende Inflation. Vor diesem Hintergrund erwartet JadeHawk Capital für das Geschäftsjahr 2023/2024 eine deutliche Reduzierung der Verkaufserlöse und des Jahresüberschusses. Der geprüfte Jahresabschluss 2022/2023 steht auf der Unternehmenswebseite unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.



Investorenkontakt:

Jan Düdden

JadeHawk Capital S.à r.l.

+352 47 68 47 904

info@jadehawk.eu



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



