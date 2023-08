DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kurzzeitig über 16.000 - Siemens-Zahlen enttäuschen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Aufschlag hat der DAX am Donnerstag den Handel beendet. Mit den US-Verbraucherpreisen am Nachmittag nahm der deutsche Leitindex deutlich Fahrt nach oben auf und kletterte zwischenzeitlich über die Marke von 16.000 Punkten. Der Index gewann schließlich 0,9 Prozent auf 15.997 Punkte. Im Tageshoch hatte er bei 16.060 Punkten gelegen. Deutliche Verluste bei Schwergewicht Siemens verhinderten allerdings einen noch deutlicheren Anstieg.

Die US-Verbraucherpreise verstärkten die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank. Möglicherweise ist sogar schon der Zinsgipfel in den USA erreicht, hieß es. "Der Anstieg der Konsumentenpreise um 0,2 Prozent im Monatsvergleich entsprach genau den Erwartungen. Einer Überraschung hat es auch nicht bedurft, um den in den zurückliegenden Monaten eingeschlagenen Desinflationstrend zu bestätigen. Aus diesen Grund halten wir an unserer Prognose fest, daß der Zinserhöhungskurs der US-Notenbank am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Für das erste Halbjahr 2024 sehen wir bereits Leitzinssenkungen voraus", hieß es von der LBBW. In dieses Bild passte auch die gestiegene Zahl an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe

Allianz nach gutem zweiten Quartal plus 3 Prozent

Die Allianz (+4,9%) hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schaden-Unfall-Versicherung sowie von einem starken US-Geschäft in der Leben- und Krankenversicherung profitiert. Europas größter Versicherer schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Allianz. Die Zu- und Abflüsse in der Vermögensverwaltung werteten die Citi-Analysten positiv.

Munich Re (+2,3%) hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient. Positiv wurde an der Börse aber der Anstieg der Preise um 5,1 Prozent in der Juli-Erneuerung gewertet. Zudem sieht der Konzern nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu übertreffen.

Die Deutsche Telekom schloss das zweite Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss zwar schwächer als im Vorjahr und auch als erwartet ab, operativ wurden die Erwartungen aber übertroffen. Auch den Jahresausblick hob der DAX-Konzern noch einmal an. Die Aktie erholte sich von leichten Abgaben und schloss unverändert. Henkel (+1,1%) gab sich nach dem ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr und hat die Erwartungen beim Umsatz erneut und nun auch beim Gewinn hochgeschraubt.

Drittes Quartal bei Siemens "etwas enttäuschend"

Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal von Siemens (-4,8%) stufte die Deutsche Bank als "etwas enttäuschend" ein. Positiv wurden die Aufträge und ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,28 hervorgehoben, das auf einige Großaufträge im Bereich Mobility zurückzuführen sei. Der Umsatz verfehlte den Konsens um 2 Prozent, bei einem organischen Wachstum von 10 Prozent. Das EBITA lag 5 Prozent unter den Erwartungen mit einer Marge von 15,3 Prozent, die sich 50 Basispunkte darunter bewegte. Siemens bestätigte die Prognose für ein organisches Konzernwachstum, senkte jedoch den Ausblick für Digital Industries.

Rheinmetall gaben um 0,5 Prozent nach. Das Ergebnis je Aktie lag klar unter den Erwartungen, die anderen Kennziffern haben die Prognosen lediglich getroffen.

Die Aktien von RWE drehten im Verlauf ins Minus und verloren 1,2 Prozent. Als Grund wurde von einem Marktteilnehmer genannt, dass aktuell kein Aktienrückkauf geplant sei. Darauf hatten einige Marktteilnehmer im Vorfeld gesetzt. RWE sagte zudem, dass das Unternehmen den finanziellen Spielraum nutzen wolle, um das Wachstum zu beschleunigen.

Knorr-Bremse gewannen 3,0 Prozent. Ein Marktteilnehmer wertete die Geschäftszahlen als "überzeugend". Ordereingang, Umsätze sowie operatives EBIT seien oberhalb der Markterwartung ausgefallen, auch der freie Cashflow überzeuge.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.996,52 +0,9% +14,89% DAX-Future 16.047,00 +0,9% +13,06% XDAX 15.987,10 +0,6% +15,27% MDAX 28.334,22 +1,1% +12,81% TecDAX 3.157,07 +0,6% +8,08% SDAX 13.414,12 +0,4% +12,48% Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 3.725,7 75,1 66,1 MDAX 36 13 1 546,7 25,4 23,2 TecDAX 23 7 0 853,5 28,5 25,4 SDAX 40 24 6 119,0 13,9 13,0 ===

