The following instruments on XETRA do have their first trading 11.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.08.2023Aktien1 CA48243M1077 K-Bro Linen Inc.2 CA8038671001 Sasquatch Resources Corp.3 FR001400IE67 MyHotelMatch4 US0758961009 Bed Bath & Beyond Inc.5 CA64155A1066 Nevis Brands Inc.6 US54570M2070 Lottery.com Inc.Anleihen1 US20826FBF27 ConocoPhillips Company2 US20826FBH82 ConocoPhillips Company3 XS2667124569 Svenska Handelsbanken AB [publ]4 US20826FBG00 ConocoPhillips Company5 US58013MFU36 McDonald's Corp.6 US65339KBS87 Nextera Energy Capital Holdings Inc.